N-ai cum sa le iei mingea! Cele mai tehnice LESBIENE din fotbal, spectacol sexy la iarba verde

Jucatoare de baza in nationala de fotbal feminin a Elvetiei, atacantele Ramona Bachmann (29 de ani) si Alisha Lehmann (21 de ani) formeaza un cuplu si in viata privata, una dintre numeroasele perechi de lesbiene care practica sportul-rege.

Ramona este chiar marea vedeta a reprezentativei din Tara Cantoanelor, cu peste 100 de selectii si o sumedenie de goluri marcate, in timp ce Alisha e una dintre tinerele sperante ale elvetienilor. Bachmann si-a anuntat orientarea sexuala la Campionatul Mondial din 2015, facand-o pe antrenoarea nationalei sa declare la acea vreme ca "nu e o situatie exceptionala in fotbalul feminin".

Revenind la Ramona si Alisha, cele doua indragostite isi petrec impreuna perioada de carantina, iar lipsa meciurilor le-a facut sa iasa la o demonstratie in iarba verde. Imbracate sumar, doar in costum de baie, elvetiencele au executat perfect, in mod sincron, cateva artificii tehnice care i-ar face gelosi si pe cei mai tehnici fotbalisti.

Transferata din 2017 la echipa britanica Chelsea, Bachmann n-a stat mult timp departe de Alisha, care in 2018 a facut si ea pasul spre Londra, dar la un alt club, West Ham. Astfel, duelurile dintre ele in campionatul Angliei sunt la ordinea zilei, la fel ca iesirile romantice in oras.