Incidentul s-a petrecut la meciul Cerro Porteno - Palmeiras 0-3, disputat în optimile de finală ale Copei Libertadores.

Gustavo Scarpa (28 de ani), unul dintre cei mai valoroși jucători din lotul lui Palmeiras, cotat la 9 milioane de euro de site-ul de specialitate Transfermarkt, a avut ghinion în momentul în care a vrut să execute un corner.

Brazilianul și-a așezat mingea regulamentar și s-a grăbit să execute, însă l-a lovit în picior pe arbitrul asistent, apoi s-a prăbușit pe gazon. Mingea a rămas nemișcată, iar Scarpa a putut ulterior să execute cornerul.

"Cel mai prost corner din istorie: vrea să execute și... lovește asistentul", au titrat jurnaliștii spanioli de la Marca: "Unul dintre starurile lui Palmeiras a fost implicat într-o fază total bizară după ce a lovit asistentul în timp ce voia să execute un corner".

"Doamnelor și domnilor, Gustavo Scarpa și cel mai rău corner din istoria Copei Libertadores", s-au amuzat și jurnaliștii de la ESPN Argentina.

More Copa Libertadores fun as Gustavo Scarpa of Palmeiras trips over the linesman's foot when trying to take a corner against Cerro Porteño.pic.twitter.com/nJnnZBtqA1