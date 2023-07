Ce transfer! Edinson Cavani a plecat de la Valencia și semnează cu noua sa echipă

Atacantul uruguayan care a scris istorie pentru Napoli și PSG nu va rămâne foarte mult timp fără echipă. Va pleca din Europa și va semna cu Boca Juniors, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.

Cavani a acceptat condițiile puse de Boca. Cele două părți au un acord verbal pentru un contract valabil până la finalul anului 2024.

Înainte de a ajunge în Europa, Cavani a evoluat la Danubio FC, din Uruguay. Palermo a fost prima echipă din Europa pentru care a jucat „El Matador”. În 2007, sicilienii plăteau cinci milioane de euro pentru a-l transfera.

Official: Valencia confirm termination of the contract for Edinson Cavani ⚪️????

…next step, Boca Juniors. ???????????????? https://t.co/Yy474fppdY