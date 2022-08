Atacantul uruguayan este aproape de a semna cu Villarreal, semifinalista Champions League.

”Submarinul galben” a ajuns deja la un acord cu sud-americanul, dar se așteaptă calificarea în grupele Conference League. În turul play-off-ului, spaniolii au câștigat cu 4-2 în fața croaților de la Hajduk Split.

Villarreal nu ar fi singura echipă interesată de Cavani. Și OGC Nice, echipa la care evoluează Rareș Ilie, îl dorește pe experimentatul atacant sud-american, notează jurnalistul Nicolo Schira, pe pagina sa de Twitter.

Edinson #Cavani has reached an agreement in principle with #Villarreal, which have asked to El Matador to wait for #UECL. #OGCNice are currently trying to overtake the spanish club to sign the striker immediately. #transfers