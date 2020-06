Au marile campionate LA PICIOARE! Acestea sunt cluburile care au castigat cele mai multe titluri CONSECUTIVE in Europa

Daca unele campionate de pe batranul continent propun dueluri extrem de imprevizibile si ofera de multe ori surprize atunci cand vine vorba despre castigatoare, exista si competitii dominate categoric de un singur club.

Cosmn Craciun

Exemple graitoare sunt Serie A si Bundesliga, acolo unde Juventus si Bayern Munchen fac legea de ani buni fara a avea de infruntat opozitie serioasa. Care sunt cele mai dominante forte ale fotbalului european in prezent, dar si de-a lungul istoriei?

Isi continua Juve parcursul fabulos?

Juventus are opt titluri consecutive in Serie A! Dominatia echipei din nordul Italiei se poate sfarsi, insa, daca Lazio reuseste sa recupereze deficitul de doar un punct pe care il are fata de Ronaldo si colegii sai. Trupa lui Simone Inzaghi are la dispozitie 12 partide pentru a trece peste Juve, dar pare greu de crezut ca Sarri si experimentatii sai jucatori vor pierde acest duel. Cu noua titluri, Juventus ar deveni campioana actuala cu cele mai multe campionate consecutive castigate in Europa, alaturi de Celtic Glasgow si, foarte probabil, Ludogorets Razgrad.

Bayern Munchen este aproape campioana in Germania si va ajunge la opt reusite la rand. Alte cluburi care au dominat competitiile interne in care activeaza, in ultimii ani, au fost The New Saints, din Tara Galilor, si APOEL Nicosia, din Cipru. Galezii reusisera sa castige opt titluri la rand, dar marsul lor triumfal a fost in sfarsit stopat de catre Connah’s Quay Nomads FC, un club cu o istorie de 73 de ani, dar care a reusit sa castige in premiera titlul in acest sezon.

Cipriotii de la APOEL Nicosia, in schimb, erau aproape siguri ca vor rata castigarea celui de-al noualea trofeu consecutiv, pentru ca se aflau la sase puncte in spatele primelor doua clasate, Omonia si Anorthosis. Numai ca pandemia a condus la anularea campionatului din Cipru, asa ca nu exista o noua campioana a tarii. Asadar, cu noua titluri consecutive, Celtic Glasgow este cea mai dominanta echipa din Europa pe plan intern, iar bulgarii de la Ludogorets li se vor alatura scotienilor in mod iminent.

Cele mai lungi domnii din istorie

Cu 14 titluri consecutive, clubul Lincoln Red Imps a condus fotbalul din Gibraltar intre 2003 si 2016, detinand recordul absolut de titluri consecutive, alaturi de Skonto Riga. Letonii au castigat tot 14 trofee interne, intre 1991 si 2004. Urmatoarele clasate in topul gigantilor sunt Bate Borisov, care are 13 trofee de campioana in Belarus, intre 2006 si 2018, Rosenborg, cu acelasi numar de titluri in Norvegia, intre 1992 si 2004, si Dinamo Zagreb. Croatii au 11 titluri la rand, castigate intre 2006 si 2016.

Cum se prezinta situatia in Romania

Prima liga din Romania ofera si ea cateva recorduri notabile atunci cand vine vorba despre cluburi care au dominat competitia interna. Chinezul Timisoara si Steaua Bucuresti sunt cluburile care au castigat de cele mai multe ori titlul in ani consecutivi. Banatenii s-au impus de sase ori la rand, intre 1922 si 1927, in vreme ce Steaua a dominat anii 90, castigand titlul intre 1993 si 1998. In prezent, CFR Cluj se indreapta catre cel de-al treilea titlu consecutiv, dar pare greu de crezut ca vom mai avea vreodata un club care sa castige de sase ori la rand competitia interna.