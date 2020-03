Stoichkov il ataca pe Ronaldo: "Nu voi face niciodata un interviu cu el!" Modul inedit in care se protejeaza legenda Barcelonei de COVID-19 in Miami

Hristo Stoichkov se afla in carantina, in Miami, de o saptamana din cauza pandemiei de coronavirus.

Legenda Barcelonei a oferit un interviu pentru Mundo Deportivo in care a dezvaluit cum se protejeaza de coronavirus.

"Ne protejam mult. Mananc mult usturoi si ceapa, beau apa calduta si fac bai lungi cu apa fierbinte pentru a ma proteja de virus", a declarat Stoichkov pentru Mundo Deportivo.

Castigator al Balonului de Aur in 1994, fostul jucator de origine bulgara lucreaza in prezent pentru Univision, realizand interviuri cu numeroase personalitati, atat din lumea sportului, dar si din alte domenii.

Stoichkov a recunoscut in interviul acordat ca persoana cu care nu ar face niciodata un interviu este Cristiano Ronaldo, si a profitat de ocazie pentru a-l ataca pe starul portughez.

"Am intervievat toti jucatorii pe care am vrut sa ii intervievez, inclusiv pe prietenii mei Hagi si Popescu. Insa niciodata nu voi face un interviu cu Cristiano Ronaldo. Nu vreau. In interviurile mele vorbesc despre fotbal, nu caut titluri oarecare. Vorbesc despre anectode, invataturi...cu cei mai buni", a spus Stoichkov pentru Mundo Deportivo.