Are 40 de ani, dar nimeni nu si-ar da seama! Gol fenomenal al lui Drogba dupa un SUPERSONIC dintr-o lovitura libera de la 35 de metri! VIDEO

Didier Drogba ramane pe terenul de fotbal si la 40 de ani si prestatiile lui arata ca e in continuare capabil sa joace la un nivel inalt! Atacantul ivorian a reusit un gol fantastic pentru echipa sa din liga secunda din SUA cu un sut din lovitura libera de la 35 de metri!

Drogba l-a pacalit pe portarul advers intr-un moment in care echipa sa avea emotii, conducand doar cu 2-1. Pana la urma, Phoenix Rising a reusit o victorie cu 5-1 in deplasare - Drogba este si unul dintre actionarii clubului si va prelua un rol executiv cand se va retrage, obiectivul clubului fiind de a ajunge cat mai rapid in Major League Soccer.