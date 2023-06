Al-Hilal a dat lovitura! Arabii au bătut palma cu jucătorul

S-a zvonit că arabii vor să-l transfere pe Neymar, care și-ar dori o nouă provocare, după șase ani la PSG. Până atunci, Al-Hilal a bătut palma cu alt superjucător.

Kalidou Koulibaly (31 de ani) pleacă de la Chelsea după un singur sezon. Fundașul senegalez s-a înțeles cu Al-Hilal, potrivit jurnalistului Ekrem Konur, astfel că acum rămâne doar ca arabii să ajungă la un acord și cu Chelsea în privința transferului.

Rămâne de văzut ce sumă vor solicita londonezii, având în vedere că fundașul mai avea trei ani de contract cu gruparea de pe Stamford Bridge, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

Koulibaly avea, oricum, viitorul incert la Chelsea după ce echipa a fost preluată de Mauricio Pochettino, antrenor care vrea să schimbe ”din temelii” lotul grupării londoneze.

???? Al-Hilal have agreed personal terms with Chelsea defender Kalidou Koulibaly.

How do you rate his time at Chelsea? ????

(Source: @Ekremkonur) pic.twitter.com/LH64fVf18g