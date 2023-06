Finalul unei ere la Tottenham! Portar nou, iar Hugo Lloris este pregătit să plece

Ange Postecoglou, noul antrenor al celor de la Spurs, este pregătit să-l aducă la echipă pe David Raya, portarul de 29 de ani al celor de Brentford. Această decizie ar veni în contextul situației lui Hugo Lloris, care ar urma să plece de la gruparea londoneză în această vară.

Spaniolul din poarta „albinelor” a apărat 38 de meciuri pentru Brentford, în 12 dintre ele neprimind niciun gol. La 25 de milioane de euro este estimată cota de piață a lui David Raya.

Conform jurnalistului Fabrizio Romano, înțelegerea ar urma să fie pe termen lung.

Hugo Lloris este aproape să se despartă de Spurs. Portarul naționalei Franței ar fi pregătit să se despartă de londonezi, chiar dacă mai are un an de contract cu Tottenham.

Din 2012 apără francezul poarta londonezilor. În cele 11 sezoane pe care le-a petrecut la Spurs, Lloris a bifat 447 de apariții. Pentru naționala Franței, el a apărat în 145 de meciuri și a câștigat un Campionat Mondial.

EXCL: Tottenham are now on the verge of reaching an agreement with David Raya on personal terms. Long term contract, almost agreed after positive talks. ????⚪️ #THFC

Raya, open to Spurs move but club to club talks will be crucial. £40m fee asked by Brentford, considered too high. pic.twitter.com/IXqG5sdW68