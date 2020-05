75.000 de euro amenda si o depunctare! Cum a pierdut o echipa din Europa pozitia de lider 

Liderul campionatului austriac, LASK Linz, a fost amendat si depunctat pentru ca a incalcat regulile privind antrenamentele de grup.

Dupa ce au pierdut 6 puncte, adversarii lui Manchester United din optimile de finala ale Europa League au coborat pe locul 2 al clasamentului, fiind acum la 3 puncte distanta de Red Bull Salzburg, care a ajuns pe prima pozitie.

De pe 14 mai echipa din Linz a fost in vizorul organizatorilor competitiei interne, dupa ce au fost publicate online videoclipuri in care jucatorii se antrenau impreuna, nu in grupuri mici, asa cum trebuia. Acum, reprezentantii Ligii din Austria au anuntat ca echipa a fost amendata cu 75.000 de euro, dar oficialii clubului au spus ca vor face apel.

Ei au recunoscut ca au fost organizate 4 sedinte de antrenamente, antrenorul echipei si vicepresedintele clubului cerandu-si scuze.

In Austria, campionatul se va relua pe 2 iunie. Din actualul sezon, mai sunt de disputat 10 etape.