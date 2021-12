Show cu Tyson Fury! Amenință că dă în judecată BBC, pentru că l-a nominalizat pentru titlul de Sportivul Anului

Tyson Fury, campionul mondial la box la categoria supergrea în versiunea WBC, care l-a învins în luna octombrie pe Deontay Wilder prin KO, în lupta desfășurată la Las Vegas Arena, se află pe lista scurtă a postului BBC pentru premiul de "Sportiv Anului 2021". Deși vestea ar fi o mare bucurie pentru mulți sportivi din Regat, pugilistul a amenințat că va da în judecată rețeaua de televiziune publică britanică, cu care s-a aflat într-un război rece în ultimii ani, dacă va fi nominalizat.

L-a făcut KO pe Wilder, dar refuză cu înverșunare nominalizarea din partea BBC

"The Gypsy King" a cerut încă de anul trecut să nu mai fie inclus în anchetele de sfârșit de an ale BBC, care a ignorat cererea acestuia, iar în acest an este cotat cu a treia șansă de câștig al prestigiosului premiu, după tenismena Emma Răducanu, câștigătoare a US Open, și fotbalistul Raheem Sterling, campion în Premier League cu Manchester City și finalist al Euro 2020 cu Anglia, dar înaintea înotătorului Adam Peaty și săritorului în apă Tom Daley, campioni olimpici la Tokyo, și ciclistei Sarah Storey, câștigătoare a trei medalii la Jocurile Paralimice din acest an.

"Premiul nu înseamnă nimic pentru mine, nu am nevoie de el și nu îl vreau. BBC va fi contactat de avocații mei, dacă mă pune pe lista scurtă. Să dea premiul cuiva care are nevoie de el. Eu nu am. Știu deja că personalitatea sportivă a anului în Marea Britanie sunt eu. Cine mai face ce am făcut eu, să treacă printr-un război în Las Vegas, să distreze publicul și pe urmă să cânte cu spectatorii? Eu sunt Sportivul Anului 2021", a declarat Fury pentru Daily Telegraph.

Boxerul se războiește cu BBC din 2015

Fury se războiește cu BBC din 2015, când a ieșit pe locul al patrulea în ierarhia sportivă a anului, după Andy Murray (tenis), Kevin Sinfield (rugby) și Jessica Ennis-Hill (atletism), deși câștigase titlurile mondiale WBA, IBF, WBO și IBO în fața legendarului Vladimir Klitciko. Petiția pentru îndepărtarea sa de pe lista scurtă a strâns 140.000 de semnături, după ce a fost acuzat că a făcut mai multe declarații considerate homofobe și sexiste, nesancționate de BBC.

Ulterior, el s-a plâns că a fost supus unor abuzuri online și unor acte de discriminare, pentru că aparține comunității gypsy and travellers din Marea Britanie, un grup social al căror membri nu au avut locuințe stabile în ultimele secole și au călătorit în caravane de căruțe sau mașini pe teritoriul insulei, în timp ce jurnaliștii au luat în derâdere declarațiile sale.