Meciul din aprilie 2025 dintre Chris Eubank Jr. și Conor Benn s-a disputat pe Tottenham Hotspur Stadium și a fost câștigat prin decizie unanimă a arbitrilor de primul pugilist. Meciul revanșă a fost stabilit pentru 2 septembrie, cu posibilitatea ca arena echipei lui Radu Drăgușin să fie din nou gazda galei.



Lupta dintre cei doi pugiliști britanici trebuia să aibă loc inițial în octombrie 2022, la aproape 30 de ani distanță de meciul disputat de tații lor, marii boxeri Nigel Benn și Chris Eubank.



Seniorii Benn și Eubank, două meciuri legendare la categoria supermijlocie

Meciul Nigel Benn vs. Chris Eubank II, supranumit "Judgement Day", a avut loc pe 9 octombrie 1993, pe stadionul Old Trafford din Manchester, cu centurile WBC și WBO la categoria supermijlocie pe masă. În prima confruntare, Eubank se impusese în ciuda predicțiilor, iar al doilea meci s-a terminat cu o remiză, Benn reținând titlul mondial WBC, iar Eubank rămânând în posesia centurii WBO. Brutalitatea celor două partide s-a transformat într-o rivalitate acerbă, care i-a antrenat și pe cei doi băieți ai marilor boxeri britanici.



Confruntarea dintre băieții lor, amânată după ce Benn a picat testul antidoping

Meciul de pe 8 octombrie 2022 a fost anulat, după ce Conor Benn a căzut testul antidoping și a fost suspendat de UK Anti-Doping (UKAD). În sângele său s-a găsit clomifen, medicament esențial utilizat pentru stimularea ovulației, ajutând în tratamentul infertilității la femei, dar folosit de sportivi ca doping pentru stimularea producției de hormoni. După 525 de zile în afara ringului, acesta a câștigat prin decizie unanimă partidele cu Rodolfo Orozco și Peter Dobson.



Connor "The Destroyer" Ben (28 de ani) are un record în boxul profesionist cu 23 de victorii, 14 fiind obținute prin KO, și o înfrângere. Chris "Next Gen" Eubank Jr. (35 de ani) deține centura International Boxing Organization (IBO) din 2024 și are o linie de clasament 38 meciuri - 35 victorii (25 prin KO) - 3 înfrângeri. Singurele meciuri peirdute au fost împotriva foștilor campioni mondiali Billy Joe Saunders (29 noiembrie 2014), George Groves (17 februarie 2018) și Liam Smith (21 ianuarie 2023).



