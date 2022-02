"O să-l sparg ca pe un nenorocit de balon ieftin!" Tyson Fury îl amenință de viitorul său adversar

Dillian Whyte a semnat contractul pentru meciul în care îl va înfrunta pe compatriotul Tyson Fury, deși bursa va fi împărțită 80-20 în favoarea oponentului său.

Fury primește 24 de milioane de dolari, iar Whyte doar 6 milioane

Meciul va avea loc pe 23 aprilie, pe Wembley Stadium din Londra, iar Fury va primi 24 de milioane de dolari și Whyte doar 6 milioane de dolari, ceea ce a făcut ca pugilistul de culoare să amâne semnarea contractului până în ultima clipă, ca o formă de protest.

Mauricio Sulaiman, președintele WBC, i-a cerut lui Fury să-și apere titlul mondial împotriva lui Whyte, care este challenger obligatoriu, deși primul voia să lupte cu Oleksandr Usyk (35 ani / 191cm), ucraineanul care deține titlurile mondiale WBA, IBF și WBO și care are programat un meci cu Anthony Joshua. în prima parte a anului 2022. Joshua nu a vrut să renunțe la revanșă, după ce fusese învins de Usyk în gala "The Perfect Storm", pe 25 septembrie 2021.

"E un derbedeu inutil, un cârnat fără valoare"

Fury, unul dintre cei mai sarcastici boxeri din boxul mondial, nu a ezitat să îl ia peste picior de viitorul său adversar. "The Gypsy King" a spus că "Oh, Dumnezeul meu, Whyte a semnat contractul de milioane de dolari. Ce supriză! E un idiot absolut. Trebuia să aibă timp de gândire și să semneze contractul în ultimele ore? Omul a semnat să primească cel mai mare cec pe care îl va primi în viața lui. Mă doare capul de la toate jocurile minții pe care Whyte le-a jucat cu mine. Mi s-a umflat capul, nici nu știu unde mă aflu. Cantonamentul meu a fost cuprins de haos.

O să îl dezumflu ca pe un nenorocit de balon ieftin și, după ce voi termina cu el, o să-l las pe mâna lui Joe Parker (n.r. - boxer de supergrea din Noua Zeelandă, fost campion WBO între 2016 și 2018, pe care Whyte l-a învins greu în 2018, pe Arena O2 din Londra). Pentru că este un derbedeu inutil, un cârnat fără valoare", a atacat Fury.

"The Gypsy King" vs. "The Body Snatcher"

Tyson Fury (33 ani / 206cm) are 33 de meciuri la profesioniști, dintre care 31 de victorii (22 prin KO) și a unificat titlurile mondiale WBA, IBF, WBO, IBO și The Ring. Considerat unul dintre cei mai spectaculoși boxeri de supergrea din istorie, "The Gypsy King" se trage dintr-o familie de nomazi britanici și este cunoscut pentru declarații și comportamentul excentric din ring și din afara lui. În cariera sa a învins boxeri valoroși, precum Vladimir Kliciko, Deontay Wilder sau Derek Chisora.

Dillian Whyte (33 ani / 193cm) are 30 de meciuri la profesioniști și 28 de victorii (19 prin KO). "The Body Snatcher" a deținut titlul WBC între 2019 și 2020 și este și un specialist în kickboxing, unde a câștigat titlurile BIKMA British și European K1, participând și la meciuri de MMA. De-a lungul carierei, el i-a învins pe Alexander Povetkin, Oscar Rivas, Lucas Browne sau Robert Helenius.