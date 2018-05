Mike Tyson vrea sa deschida scoli de box in Romania: "Nu va fi doar o sala de sport!" Ce va contine

Viitorul Doroftei poate fi descoperit la academia lui ... Tyson.

Fostul campion mondial al greilor isi va deschide mai multe scoli de box in Romania. Prima scoala va fi gata in acest an la Bucuresti, promite managerul lui Tyson.

Tyson s-a distrat pe plaja la Mamaia, a vizitat Casa Poporului si acum vine cu afaceri in Romania. Fostul rege al greilor si-a trimis managerul la Bucuresti sa negocieze contractul pentru academiile de box.

"Am venit aici sa intalnesc cativa parteneri cu potential sa deschidem prima academie in Bucuresti" spune managerul lui Tyson, Fred "Frenchy" Madzimba.

"Pai, l-am convins cu 1 mic, de 1 mai. Ne gandim poate la Iasi, Cluj-Napoca, Timisoara sau Constanta. Nu e vorba doar despre o sala de sport, e un concept in care Mike Tyson are un muzeu, are un lounge, are un freshbar" spune Eduard Irimia.

