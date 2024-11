Meciul dintre "Iron Mike" și youtuberul Jake Paul va avea loc mâine, pe AT&T Stadium din Arlington (Texas).



Tyson: "Nu am cum să pierd acest meci"

Arena, folosită de Dallas Cowboys pentru partidele din NFL, va fi plină, la meci anunțându-se peste 70.000 de spectatori. La conferința oficială de presă desfășurată ieri, Paul a încercat să îl provoace pe Tyson, minimizându-i potențialul actual și arătându-i acestuia o bijuterie care îi proteja urechea stângă, cu trimitere la incidentul din meciul pentru titlul mondial din 1997, când Iron Mike i-a mușcat urechea lui Evander Holyfield. Tyson și-a păstrat calmul și le-a răspuns jurnaliștilor care îl întrebaseră dacă există posibilitatea să se încline în fața unui youtuber că "nu am cum să pierd acest meci, știți ce vreau să zic".



Criticat de puriștii boxului pentru participarea la acest meci, catalogat de ei ca "circ" și "rușine", Mike Tyson va câștiga 20 de milioane de dolari, în timp ce adversarul său va încasa 40 de milioane de dolari. Lupta este main eventul într-o gală destul de serioasă, care mai programează meciurile Katie Taylor - Amanda Serrano (titlurile mondiale IBF, WBA, WBC și WBO, categoria super ușoară), Mario Barrios - Abel Ramos (titlul mondial WBC, categoria Mijlocie Mică), Neeraj Goyat - Whindersson Nunes (categoria semimijlocie), Shadasia Green vs Melinda Watpool (titlul vacant WBO, categoria mijlocie), Lucas Bahdi - Armando Casamonica (categoria super ușoară) și Bruce Carrington - Dana Coolwell (categoria pană).



Ferocele Tyson era supranumit "The Baddest Man on the Planet"

Mike Tyson (58 de ani, 178cm), supranumit "Iron Mike", "Kid Dynamite" sau "The Baddest Man on the Planet" ("Cel mai rău om din lume"), este considerat unul dintre cei mai feroce boxeri din istorie. A luptat între 1985 și 2005 și a fost primul supergreu care a deținut simultan centurile WBA, WBC (cel mai tânăr campion mondial din istorie, la 20 de ani și 4 luni) și IBF. Ulterior, a cucerit din nou titlurile WBA și WBC, alăturându-se legendarilor Floyd Patterson, Muhammad Ali, Tim Witherspoon, Evander Holyfield și George Foreman ca singurii boxeri care și-au recâștigat centurile după ce le-au pierdut.



A avut confruntări foarte mediatizate, care au rămas în istoria boxului, cu Tyrell Biggs, Larry Holmes, Michael Spinks, Buster Douglas, Evander Holyfield sau Lennox Lewis. Ultimul meci disputat de acesta a fost unul demonstrativ, în urmă cu patru ani, contra lui Roy Jones Jr., iar la profesioniști are un record 50 victorii (44 KO) și 6 înfrângeri (5 KO). Cariera sa a suferit o lovitură puternică, în martie 1992, când a primit o condamnare de 6 ani pentru viol, executând trei ani din sentință. În acest moment, Tyson este actor și are o afacere bănoasă cu produse din canabis medicinal.



Paul are meciuri mediocre, dar cu impact uriaș la public

Jake Paul (27 de ani, 185 cm) este poreclit "The Problem Child", activează ca influencer, promotor, cântăreț, actor și boxer profesionist, având un record 9 victorii (6 KO) și 1 înfrângere. Meciurile sale sunt considerate unele cu impact comercial mare, dar cu valoare sportivă redusă. I-a învins pe youtuberii Deji Olatunji și AnSonGib, pe foștii luptători de MMA Ben Askren, Tyron Woodley și Anderson Silva, pe fostul baschetbalist Nate Robinson și pe boxerul Ryan Bourland și a pierdut confruntarea cu Tommy Fury, fratele vitreg al mai celebrului Tyson Fury.



