"Sindromul" Pulev a lovit din nou! Ce a patit o jurnalista in timp ce ii lua interviu unui campion! VIDEO

Dupa modelul Iker Casillas - Sara Carbonero si Kubrat Pulev - Jennifer Ravalo, un alt sportiv a sarutat jurnalista careia ii acorda un interviu.

Inaintea cursei de duminica din Turul Flandrei, ciclistul belgian Stijn Steels a fost intervievat de catre Linde Merckpoel. Surpriza a venit la final, cand jurnalista a dorit sa ii ureze succes sportivului si sa il pupe pe obraz.

Belgianul nu s-a asteptat, iar cand a intors capul cei doi s-au sarutat pe buze. Reactia lor este una "de milioane". Amandoi au fost amuzati de incident si au inceput sa rada rusinati. Fata de incidentul cu bulgarul Pulev dupa victoria in fata lui Bogdan Dinu, acum a fost vorba de un accident :)

Stijn Steels are 29 de ani si concureaza pentru echipa olandeza Roompot-Charles. Ciclistul a castigat in anul 2015 cursa Dwars door de Vlaamse Ardennen, iar in 2016, Grand Prix-ul de la Lillers si acestea au fost cele mai bune performante din cariera.