JOSHUA - PARKER, SAMBATA LA PRO TV // Parker a adus razboinicii care au facut haka la cantar! Ce au spus cei doi boxeri inaintea meciului

Va fi razboi intre Joshua si Parker, sambata noapte la Pro TV.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Parker si-a adus razboinicii mauri in ring ca sa le faca fata celor 80 de mii de fani ai lui Joshua la Cardiff. Michael Buffer l-a prezentat pe neo-zeelandez in limba lui.

Razboinicii lui Parker au dansat haka la aparitia campionului lor. Miile de englezi le-au inchis gura si au cantat melodia lui Joshua la cantar.

De la ultima lupta, in care si-a aparat centurile, Joshua a slabit 6 kilograme. Chiar si asa e mai greu decat adversarul sau. Parker si Joshua se bat in meciul meciurilor sambata noapte, la Pro Tv.

"Am trecut prin momente grele la antrenament, dar am scazut in greutate ca sa ma misc mai repede" a spus Joshua.

"Sunt aici pentru o lupta buna, pentru razboi, nu trebuie sa-i dau ocazia sa ma bata" a declarat Parker.