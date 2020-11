Atentie, imagini BRUTALE! Youtuber-ul Jake Paul l-a spulberat pe starul NBA cu o lovitura necrutatoare! AICI VIDEO

Jake Paul - Nate Robinson a fost meciul-show al galei lui Tyson din Los Angeles!

Youtuber-ul Paul, aflat la al doilea meci la profesionisti, l-a invins in mod surprinzator pe Nate Robinson! Fostul star NBA, campion de 3 ori in concursul de slam dunk-uri, a fost pus de 3 ori la pamant de adversarul sau. Ultima dat a fost rau de tot! Robinson a ramas prabusit fara reactie la podea si a avut nevoie de interventia rapida a medicilor pentru a-si veni in fire! Jake Paul e la a doua victorie din cariera pro. Si la al doilea KO!