Campioana mondială en-titre își pune la bătaie centura în fața britanicei, titlu mondial IBF pe care l-a cucerit în aprilie 2022.

Cherneka Johnson are un bilanț de 15 victorii și o singură înfrângere, în martie 2021, în fața lui Shannon O'Connell.

Înaintea confruntării de pe Wembley, la proba cântarului, Cherneka Johnson a venit îmbrăcată doar în slip, pieptul fiindu-i pictat cu logo-ul OnlyFans, pentru a-și face promovare paginii pe care a lansat-o de curând.

"Sunt încântată să vă anunț colaborarea cu OnlyFans, unde voi posta clipuri din viața mea, pregătiri pentru meciuri, antrenamente, tot ceea ce nu vedeți pe alte rețele de socializare", a spus aceasta.

Cherneka Johnson from New Zealand weighed in with body paint for her bout against Ellie Scotney! pic.twitter.com/2ukNwGbjaP