Black Friday 2018. eMAG a anuntat cand vor avea loc reducerile anul acesta

eMAG a stabilit data in care va avea loc Black Friday 2018.

Black Friday are loc in fiecare an la eMAG in luna noiembrie, fiind evenimentul cu cele mai multe oferte si reduceri din intreg anul.

eMAG ofera in fiecare an de Black Friday reduceri masive la televizoare, telefoane, laptopuri, produse din categoria Fashion si articole sportive, electrocasnice, accesorii pentru casa si gradina, produse de ingrijire personala pentru adulti si copii, mobila, jucarii si anvelope.

In 2018, eMAG a programat Black Friday pe 16 noiembrie, iar reducerile vor continua apoi intreaga luna.

Chiar si partenerii din Marketplace eMAG vor oferi reduceri de Black Friday 2018.

Conceptul de Black Friday a aparut in 2011 in Romania pe site-ul eMAG, cand romanii au putut cumpara tot mai multe produse la reducere, iar de atunci majoritatea magazinelor s-au alaturat.

Black Friday a aparut in SUA si este in fiecare an in a doua zi dupa Ziua Recunostintei, cand incep oficial cumparaturile pentru Craciun. Desi conceptul excista inca din 1952, abia de la inceputul anilor 2000 a inceput sa fie cunoscut publicului larg.

2 milioane de produse vandute in 2017 de Black Friday!



eMAG, cel mai mare retailer online, a vandut 2 milioane de produse in 2017 de Black Friday. Au fost si oferte de la 4000 de parteneri in Marketplace. Cele mai vandute produse au fost cele electrocasnice, telefoane mobile, produse pentru casa si copii, imbracaminte si incaltaminte, pana la vouchere pentru bilete de avion, ceasuri si bijuterii de lux, pachete turistice si de servicii medicale, toate cu reduceri atractive. Cele mai cautate categorii de produse au fost produsele pentru casa, electrocasnice mici, telefoane, produse pentru ingrijire personala si fashion. Recordurile Black Friday 2017 la eMAG au fost: „secunda de aur” cu 150 de comenzi si „minutul de aur” cu 3.026 de comenzi.

In 2016, eMAG a vandut 1 milion de produse si a avut 2000 de parteneri in marketplace. S-au vandut diamante, bilete la festivaluri de muzica, precum si pachete de energie pentru consumatorii casnici. 1.000 de pachete de furnizare de energie electrica au fost incluse in oferta, cu primele 6 luni gratuite, in parteneriat cu E.ON Energie Romania.



In 2015 a avut loc o alta premiera: s-a vandut o masina de 85.590 de euro, un Range Rover Sport 4.4 Diesel, cu o reducere de 20.000 de euro. Printre cele mai vandute produse aflate in oferta Black Friday 2015 s-au regasit atat laptopuri, televizoare, frigidere, cat si anvelope, parfumuri, jucarii si zeci de tone de mancare pentru animale.