Tragedie în baschet! Un jucător de doar 32 de ani a decedat după ce a suferit un AVC la antrenamente

Stevan Jelovac (32 ani) internațional sârb, pivot al echipei AEK Atena, a murit duminică după-amiază, după cum a anunțat clubul într-un comunicat postat pe site-ul oficial.

Pivotul a fost internat în spital la Terapie Intensivă în ultimele trei săptămâni după ce a suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla la antrenamente, pe data de 14 noiembrie. Sârbul revenise la antrenamente după o accidentare la gleznă și s-a prăbușit în timpul sesiunii de pregătire și a fost transportat imediat la spital, anunță L'Equipe.

Jelovac s-a transferat la Atena în acest sezon, iar de-a lungul carierei a trecut pe la echipe precum Zaragoza (2014-2017), Bamberg (2018) și Gaziantep (2019-2020).

