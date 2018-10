Timisoara - U-BT Cluj-Napoca in Liga Nationala de baschet! Meciul e LIVE AICI

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Romania - Serbia, duminica, ora 16:00, in direct la PROTV! Romania U21 - Liechtenstein U21, marti, 21:00, PRO X!

• Clujul este detinatoarea en-titre a Cupei Romaniei si, in acest debut de sezon, a castigat SuperCupa Romaniei, invigand campioana sezonului trecut, CSM CSU Oradea.

• U-BT Cluj a fost eliminata in aceasta saptamana din FIBA Europe Cup, de catre israelienii de la Ironi Ness Ziona

• La Cluj au revenit in acest sezon doi dintre jucatorii care au facut parte, acum doi ani, din lotul care aducea titlul la Cluj: Vlad Moldoveanu si Kyndal Dykes. Din lotul acelei echipe care castiga titlul, mai joaca si acum la echipa din Cluj: Nandor Kuti, Rolland Torok, Aleksandar Rasic si Andrei Muresan

• Fanii clujeni il “alinta” pe Kyndall Dykes strigandu-l “K.D”. Este acronimul asociat unui baschetbalist mult mai celebru, din NBA, Kevin Durant (Golden State Warriors).

• SCM Timisoara a mai pastrat doar doi jucatori dintre cei care au evoluat pe Bega in sezonul trecut: Octavian Popa-Calotă (participant cu nationala Romaniei la EuroBasket 2017) si Milos Komatina.

• Antrenorul care a dus Timisoara, in sezonul precedent, in sferturile de finala ale LNBM, Tudor Costescu, a plecat la Dinamo Știința București și a fost numit selecționer al echipei naționale de seniori a României.

• Actualul antrenor al SCM, Miodrag Perisic, a antrenat in Romania pe adversara de azi, care pe atunci se numea U-Mobitelco Cluj-Napoca. Se intampla intre anii 2005-2008. In sezonul 2005-2006, cu Perisic pe banca, U Cluj a ajuns în finala campionatului naţional şi in cea a Cupei României, ambele pierdute în faţa rivalilor de la Asesoft Ploieşti.

Perisic a mai antrenat apoi in Romania pe CS Otopeni (2008-2009) si CSU Sibiu (2012-2015), revenind in aceasta vara in LNBM, la Timisoara, dupa un periplu in campionatul Libanului. De altfel, cat nu a activat in Romania, Perisic a profesat in tarile arabe; in Bahrain si Egipt. In 2011 a condus si nationala Egiptului in calificarile pentru Jocurile Olimpice.

• Vladan Vukosavljevic reprezintă probabil cel mai interesant transfer efectuat de SCM Timișoara în această vară. Pivotul sârb s-a întors după un exil în Liban, unde a evoluat în ultimii cinci ani si a fost remarcat de antrenorul Perisic. Înainte de a ajunge în Orientul Mijlociu, Vukosavljevic a făcut junioratul la Steaua Roșie, pentru care a și debutat la seniori și a jucat pentru mai multe echipe din țara sa natală, Turcia Muntenegru sau Belgia. Chiar dacă a impresionat în amicale, unde a fost principalul marcator al formației de pe Bega, Vukosavljevic a avut un debut mai degrabă dezamăgitor în LNBM, cu doar 9 puncte și 3 recuperări în 24 de minute, în înfrângerea în fața celor de la CSM CSU Oradea. Cu toate acestea, debutul său marchează intrarea pe lista „greilor” care au pășit pe parchetul Ligii Naționale, întrucât pivotul sârb cântărește 130 de kilograme la 2m06!