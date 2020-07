Super-CAMPIOANA care da cartile pe fata. A refuzat sa faca SEX cu presedintele clubului si a fost CONCEDIATA! A ramas si fara bani

Fosta jucatoare de baschet Milica Dabovic, campioana europeana si medaliata olimpica, si-a amintit de cateva episoade neplacute din cariera.

Acum in varsta de 38 de ani, sarboaica s-a retras din activitatea sportiva in 2016, fiind capitanul cu care nationala din tara vecina a castigat Europeanul din 2015 (gazduit de Ungaria si Romania) pentru ca apoi sa cucereasca medaliile de bronz la Olimpiada de la Rio.

Intr-un interviu picant pentru un ziar din Serbia, Dabovic s-a referit la numeroasele avansuri sexuale carora a trebuit sa le faca fata de-a lungul timpului. "Un presedinte de club a vrut sa fac sex cu el, dar am refuzat. Ca urmare, trei luni mai tarziu m-au dat afara. Si nici macar n-am fost platita in aceasta perioada", a marturisit Milica.

"La o alta echipa, am semnat contractul si m-am alaturat echipei, dar apoi am primit un telefon de la un manager, care m-a rugat sa ma culc cu el. Am refuzat si am plecat de la acel club. Din fericire, ma bucur ca n-am acceptat sa fac niciodata asa ceva. Am constiinta curata si pot sa ma uit fara probleme in oglinda", a mai spus fosta baschetbalista, care e in prezent mama unui baietel.