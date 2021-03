GALERIE FOTO | Plange panoul de ciuda! Cea mai sexy baschetbalista din lume s-a retras! Cu ce se ocupa acum 

Croata Antonija Sandrici - Misura era considerata cea mai frumoasa baschetbalista din istorie.

Antonija Sandrici-Misura (32 ani) este considerata cea mai frumoasa baschetbalista din lume si una dintre cele mai sexy sportive din ultimul deceniu. Croata de 181cm inaltime si 65 kg a atras toate privirile la Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012, fiind desemnata cea mai atragatoare sportiva de la acea competitie. Desi a fost curtata de multi jucatori din NBA su EuroLeague, Nate Robinson spunand ca "este probabil cea mai frumoasa femeie care si-a pus vreodata incaltaminte de baschet", ea a refuzat ofertele de a deveni model profesionist si de a poza in reviste precum Playboy, Sports Illustrated Swimsuit sau Shape, spunand ca vrea sa se concentreze pe sport si pe educatie, fiind licentiata in managementul turismului.

Antonija a frant multe inimi in august 2015, cand s-a maritat cu jucatorul de baschet croat Marko Sandrici, cu care are o fetita. Ea a fost legitimata ultima data la CCC Polkowice (Polonia), dupa ce a mai evoluase la Vidici Dalmostan (Croatia), Jolly JBS Sibenik (Croatia), Toulouse Metropole Basket (Franta), Canik Belediye Samsun (Turcia) si Lointek Gernika Bizkaia (Spania). Cu nationala Croatiei a jucat la Jocurile Mediteraneene (2009), EuroBasket Women (2009, 2011, 2015, 2017) si Jocurile Olimpice (2012), castigand o medalie de bronz la prima competitie. De asemenea, a fost campioana in Polonia si Croatia si a castigat de trei ori Liga Adriatica. In ultimul an, baschetbalista s-a retras cu familia pe Coasta Dalmata a Croatiei, la Sibenik, a fost asaltata de contracte de publicitate, a investit in turism si a devenit influencerita pe retele de socializare.