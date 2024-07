O cunoscută actriță de la Hollywood și-a rupt ligamentele în timp ce juca baschet cu profesionistele! 

Vedeta de la Hollywood a fost prezentă la 2024 WNBA All-Star și nu credea că va pleca de la eveniment cu o accidentare gravă.

Aubrey Plaza și-a rupt ligamentele la un joc amical

Aceasta a suferit o ruptură de ligamente încrucișate ale genunchiului, în timp ce se juca cu mingea împreună cu câteva baschetbaliste de la Phoenix Mercury, în timpul unui antrenament. O zi mai devreme, ea fusese fotografiată fără cârje și fără punga imensă de gheață pe genunchi, în timpul probelor "3-point contest" și "Skills Challenge".

Accidentarea e o recidivă a uneia mai vechi, care a fost provocată de un meci din liga de amatori din Los Angeles. În ciuda durerii, actrița s-a bucurat de meciul vedetelor din baschetul feminin american, în care Team WNBA, cu Caitlin Clark, Angel Reese, Arike Ogunbowale și Jonquel Jones în componență, a învins US Olympic Team, scor 117-109.

Cunoscută pentru filmul "Dirty Grandpa" și serialul "Parks and Recreation"

Aubrey Plaza (40 de ani) este născută în Wilmington (Delaware) și este măritată cu regizorul și scenaristul Jeff Baena. Actrița este cunoscută pentru rolurile din filmele "The To Do List" (2013), "Dirty Grandpa" (2016), "Operation Fortune: Ruse de Guerre" (2023) și "Megalopolis" (2024) și din serialele tv "Parks and Recreation", "Legion" și "The White Lotus".

A mai avut probleme grave de sănătate. La vârsta de 20 de ani a suferit o afazie expresivă (paralizie temporară), iar câțiva ani mai târziu a avut parte de un atac ischemic tranzitoriu (mini-accident vascular cerebral). În 2024 a apărut într-o reclamă la o băutură răcoritoare, în timpul pauzei Super Bowl LVIII.

Foto - Getty Images