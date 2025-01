CS Dinamo Baschet a anunțat transferul conducătorului de joc american Conner Frankamp, baschetbalist cu un CV remarcabil:

”Jucător de EuroLeague pentru Dinamo!

Conner Frankamp, conducătorul de joc născut în SUA este cel mai nou transfer al alb-roșiilor. Conner are 1.85 m înălțime și vine de la Zunder Palencia, unde a avut medii de 8.4 puncte, 2.3 pase decisive și 1.2 recuperări pe meci.

Americanul și-a început cariera profesională în Bulgaria după ce a jucat pentru University of Kansas și Wichita State în NCAA.

A trecut apoi pe la nume sonore ale baschetului european precum UCAM Murcia, Zenit St. Petersburg, Promitheas, Gaziantep sau Rio Breogan.

Cariera lui Conner include stagii și în EuroLeague, FIBA Europe Cup, Champions League dar și Liga VTB.

Welcome to the Pack!”.

Dinamo vine după o victorie în deplasare în European North Basketball League



Conner Frankamp este așteptat să debuteze astăzi, în meciul de campionat din deplasare cu CSM Galați, disputat în cadrul etapei cu numărul 18 din LNBM (Liga Națională de Baschet Masculin).

Dinamo vine după o victorie spectaculoasă în cupele europene (ENBL / European North Basketball League), 92-86 marți pe terenul lui Keila Coolbet din Estonia.