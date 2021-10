Cum a cucerit Big Ghiță America. "Trebuie să fii printre primii 500 din lume!"

de Florin Caramavrov

Gheorghe Mureșan, sau Big Ghiță, este cel mai mare baschetbalist român din toate timpurile (și la înălțime – 2,32 m, și ca valoare), singurul conațional care a jucat în NBA, puternicul campionat de baschet nord-american.

Gigantul nostru le va vorbi românilor despre cariera sa la Sports Business Academy, singura academie de sport și business din sud-estul Europei acreditată la nivelul Uniunii Europene.

Mureșan, care locuiește acum în SUA, a jucat în carieră pentru Washington Bullets (între 1993 și 1998) și New Jersey Nets (1998-1999), dar și pentru Pau Orthez, în Franța) și pentru Universitatea Cluj.

"Trebuie să fii unul dintre primii 500 cei mai buni din lume"

În afară de muncă și de talent, ce calități trebuie să aibă un baschetbalist alb ca să joace în NBA?

Trebuie sa fii un jucător special, unul dintre primii 500 cei mai buni din lume. Trebuie să fii foarte talentat și extrem de muncitor și serios.

Care a fost secretul ascensiunii tale în baschet?

Am jucat foarte multe meciuri și am acumulat multă experiență prin asta. Am fost norocos să am antrenori precum Voicu Moldovan, Liviu Morariu și Gheorghe Roman, care, de când am început baschetul, mi-au dat încredere în mine și și-au consacrat mult timp antrenându-mă. Fără îndoială, asceniunea carierei mele a început la Cluj, chiar dacă mai târziu am avut mulți alți antrenori care m-au ajutat să evoluez ca jucător.

Ghiță Mureșan: „Americanii m-au tratat cu respect”

Cum era perceput un român în America? Cum erai privit la început acolo?

Cu mult respect. Din prima zi, am fost apreciat și respectat, n-am simțit nicio diferență față de ceilalți jucători.

Ce înseamnă România pentru tine?

România este țara mea. Oriunde am fost, oriunde am jucat, de fiecare dată m-am întors cu emoție și cu bucurie acasă.

Mulți dintre baschetbaliștii din NBA câștigă foarte mult în carieră, dar termină toți banii la câțiva ani după ce se lasă. Cum ar trebui să-și gestioneze un jucător din NBA sacii de bani pe care-i câștigă?

Nu sunt eu în măsură să dau astfel de sfaturi. Fiecare poate face orice vrea, fiecare are prioritățile lui. Prietenii mei care au jucat în NBA sunt toți foarte bine.

Cum a fost copilăria ta? Care au fost cele mai pregnante lipsuri? La ce tânjeai cel mai mult?

Copilăria mea a fost minunată. Părinții mei au făcut tot posibilul să nu-mi lipseasca nimic și să am o copilărie fericită.

Educația, cea mai importantă pentru copii

Ce sfaturi le dai copiilor tăi pentru a-și construi o carieră?

Pentru copiii mei, cel mai important lucru a fost educația. Le-am spus mereu că trebuie să fie muncitori și serioși.

Ai deschis o academie de baschet în America. Este o afacere profitabilă?

Când am deschis academia, băieții mei erau mici și voiam să-mi petrec mai mult timp cu ei. Nu am gândit-o ca pe o afacere.

Mai joci baschet? Cum îți petreci timpul liber?

Nu mai joc baschet, a trecut vremea. Lucrez la academia mea, Gheorghe Muresan's Giant Basketball Academy, și la clubul Washongton Wizard și joc golf în timpul liber.