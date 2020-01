BREAKING NEWS: Au aparut pozele cu focul DEVASTATOR de dupa prabusirea elicopterului! Atentie, imagini SOCANTE! Ce s-a intamplat cu aparatul de zbor

TMZ publica imagini care arata ce s-a intamplat dupa ce elicopterul lui Bryant a lovit pamantul!

Aparatul de zbor s-a izbit cu putere de pamant, apoi un incendiu major a izbucnit. Pozele TMZ confirma explicatiile date de anchetatori la cateva ore dupa tragedia in care Kobe, fiica sa Gianna si alte 7 persoane si-au pierdut viata. Practic, niciunul dintre pasagerii elicopterului n-a avut nicio sansa de supravietuire. 50 de oameni au intervenit in speranta ca vor putea gasi viata, insa eforturile pompierilor si ale paramedicilor au fost in zadar.

Pozele publicate in Statele Unite au fost facute de un ciclist aflat in zona. Imaginile sunt realizate la 4 minute dupa impact, la 9:49 de minute dimineata, ora locala.

Informatiile de ultima ora din ancheta sustin ca elicopterul zbura la 500 de metri inaltime si avea o viteza mult peste ceea ce ar fi permis conditiile meteo din California in acel moment. In secundele dinaintea impactului, pilotul Ara Zoboyan a ridicat elicopterul de la 350 de metri altitudine la 600 in decurs de numai cateva secunde. Zoboyan pare sa fi evitat un deal doar pentru a se izbi in urmatorul!