Baschetbalistul american Anthony Edwards a ajuns la un acord pentru prelungirea contractului său cu clubul Minnesota Timberwolves, pentru o perioadă de cinci ani şi 260 milioane dolari, a anunţat, luni, canalul ESPN, citat de cotidianul L'Equipe.

Minnesota i-a prelungit astfel contractul jucătorului de 21 de ani, care a avut medii de 24,6 puncte, 5,8 recuperări şi 4,4 pase decisive de meci în sezonul trecut.

În acelaşi timp, Damian Lillard suscită interesul cluburilor Miami Heat şi Brooklyn Nets, care sunt în fruntea listei pentru preluarea coordonatorului de joc al echipei Portland Trail Blazers, care a cerut să plece.

