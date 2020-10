A scris ISTORIE pentru Belarus, dar si-au batut joc de ea in INCHISOARE. Conditiile INUMANE din captivitate. I-au taiat si apa de la toaleta!

Fosta baschetbalista Yelena Levchenko a stat 15 zile in inchisoare pentru prezenta sa la protestele impotriva presedintelui Lukashenko.

Acum in varsta de 37 de ani, Levchenko a reprezentat la nivel inalt nationala din Belarus, fiind desemmnata in 2010 cel mai bun pivot la Campionatul Mondial, an in care a jucat si in finala WNBA (cel mai puterrnic campionat din lume) cu echipa Atlanta Dream.

Toate aceste performante n-au sensibilizat deloc auritatile de la Minsk, care au arestat-p pe Yelena la finalul lunii septembrie, ca urmare a implicarii puternice a Yelenei in protestele de masa din capitala Belarusului, indreptate contra dictatorului Alexander Lukashenko.

Eliberata dupa 15 zile, Levchenko facut marturii cutremuratoare despre felul in care a fost tratata in captivitate. "Mi-au pus sanatatea in pericol. Mi-au luat salteaua si cearsafurile. Nu este apa calda si nu m-au lasat sa fac dus 13 zile. Au blocat si toaleta, e un cuib de bacterii acolo, am paduchi. Timp de 5 zile n-am avut voie sa ies afara", a spus fosta sportiva dupa ce a parasit centrul de detentie.