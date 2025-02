CSM București rămâne un etalon pentru modul în care „se dă foc“ la banul public în România, inclusiv în 2025, când „cuțitul a ajuns la os“ din punct de vedere al crizei economice cu care se confruntă țara noastră.

Deocamdată însă, la CSM și la alte cluburi racordate la banul public curg „lapte și miere“. De fapt, la astfel de grupări, marea miză e cine prinde un loc „la masă“ pentru a duce o viață frumoasă pe cârca contribuabililor.

Nicușor Dan, care înainte să ajungă primarul Capitalei promitea că va reduce drastic finanțarea CSM-ului, a uitat, brusc, de această promisiune, după ce a ajuns primar. În schimb, el a intrat într-un război zgomotos cu Gabriela Szabo, ajunsă șefă la CSM București. Firește, pe criterii politice.

Nicușor Dan a reușit, într-o primă fază, să o înlăture din funcția de director pe Szabo. Doar că aceasta și-a recâștigat postul prin proces, în octombrie anul trecut. Și a trebuit să fie repusă în funcție. Ceea ce s-a și întâmplat pe 1 februarie 2025.

Acum însă, la doar trei zile după revenirea ei la CSM București, Gabriela Szabo, fostă campioană olimpică, și-a anunțat demisia printr-un mesaj acid pe Facebook. Aici, Szabo l-a atacat virulent pe Nicușor Dan și a evidențiat o serie de anomalii care se petrec, la CSM, pe bani publici.

„În 2017 am avut onoarea, cât și voința, de a conduce CSM București, o instituție aflată atunci într-un un moment dificil și cu probleme serioase, confirmate de un audit profesional care a și relevat numeroase deficiențe. Timp de 5 ani, am lucrat cu toată încrederea pentru a-i oferi o direcție clară și un viitor mai bun, chiar și atunci când am fost acuzată pe nedrept și tratată cu aroganță de un politician oportunist, Nicușor Dan. După cum se știe, după 2 ani în care am luptat să apăr adevărul și propria-mi onoare, instanța a confirmat că acuzațiile și măsurile abuzive la care am fost supusă de primarul general nu au avut la bază fundament și nici respect pentru lege. Și, ca urmare, am fost repusă în funcție începând cu data de 1 februarie 2025“, e primul fragment din postarea lui Szabo.

Măsuri de austeritate = salarii mărite la CSM!

În continuarea postării, fosta campioană olimpică ne-a arătat ce se petrece, la CSM București, unde risipa banului public continuă într-o veselie. De asemenea, în semn de protest, Szabo și-a anunțat plecarea de la club!

„Nu pot rămâne într-un mediu în care, pe lângă tăierile de buget și deciziile greu de acceptat privind sprijinul acordat sportivilor, primarul disonor N.D. (n.r. – Nicușor Dan) impune politici care subminează valori fundamentale ale integrității și echității. În ceea ce mă privește, incertitudinea și lipsa de încredere nu pot constitui temelie bună pentru a putea duce mai departe o echipă unită și performantă. Mai mult decât atât, este greu de înțeles cum, într-o perioadă în care se aplică tăieri bugetare și se impun măsuri de austeritate, directorul general, prin noul contract, beneficiază de majorări salariale absolut nejustificate. Această situație nu reflectă valorile de echitate și responsabilitate în care eu însămi cred și pe care le-am promovat întotdeauna. Este incredibil că, într-o perioadă de resurse financiare atât de limitate, se acordă un spor directorului general pentru condiții periculoase sau vătămătoare“, a continuat Gabriela Szabo.

Aceasta și-a încheiat postarea explozivă cu încă un atac la primarul Nicușor Dan.

„Din dorința de a lucra într-un mediu sănătos și bazat pe respect reciproc, am decis astăzi să îmi depun demisia, chiar și după restabilirea mea legală, în mod imediat. Această decizie vine după ce am încercat cu sinceritate să păstrez o atitudine pozitivă, realizând că nu pot continua să activez într-un mediu patronat de Nicușor Dan, un primar mincinos, ale cărui acțiuni au transformat clubul într-un spațiu de incertitudine, bârfe și conflict. Nedreptățile la care am fost supusă și acuzațiile false nu pot fi trecute cu vederea“, a încheiat Szabo, în vârsta de 49 de ani.