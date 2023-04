Programul Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță. Evenimentul are loc pe 23 aprilie

Wizz Air Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță se va desfășura duminică, 23 aprilie, pe unele dintre cele mai frumoase străzi din București, iar la start vor fi peste 1.000 de alergători înscriși la cursele de Semimaraton (21,79 km), 10 km, Team 3 Challenge (10 km), Cursa Populară (3,5 km) și competiția dedicată persoanelor în scaune rulante (10 km).

Traseul ediției din 2023 este certificat World Athletics Label și a fost conceput special de campioana olimpică Constantina Diță pe o zonă plată, rapidă, care să ofere oportunitatea atleţilor profesionişti, dar și alergătorilor amatori de a stabili recorduri personale competitive.

“Sunt bucuroasă că avem din nou un număr important de alergători la start și sunt sigură că vom avea parte de o atmosferă unică pe străzile din București. Este un eveniment deschis alergătorilor amatori și alergătorilor profesioniști care vor să-și îmbunătățească recodurile personale și abia aștept startul acestei ediții.

Mi-am dorit întotdeauna să pot da cât mai mult înapoi acestui sport pe care-l iubesc enorm și ideea cursei de la București a fost de a convinge cât mai mulți oameni să facă sport și să adopte un stil de viață cât mai sănătos”, a spus Constantina Diță, organizatoarea evenimentului.

Startul primei curse din cadrul competiției internaționale Wizz Air Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță se va da duminică la ora 08:45 când vor pleca pe traseu alergătorii înscriși în cursa de semi-maraton și în Campionatele Naționale de Seniori, Tineret, Juniori 1 și Master. 20 de minute mai târziu se va da startul în cursa de 10 km pentru persoanele cu dizabilități locomotorii aflate în scaune rulante.

La ora 09:20 vor lua startul cei înscriși în cursa de 10 km și la TEAM 3 CHALLENGE, iar la ora 09:30 se va da startul celor înscriși la Cursa Populară de 3,5 km. Festivitatea de premiere se va desfășura între orele 10:30 și 11:30, timpul maxim pentru parcurgerea traseului de 10 km fiind de 1,5 ore, iar pentru semi-maraton de 3 ore.

Chiar dacă evenimentul se va desfășura duminică, acțiunea în Parcul Regele Mihai I (Parc Herăstrău) va începe încă de vineri când alergătorii își vor putea prelua kit-urile de înscriere (vineri, 21 aprile, între orele 15:00 – 18:00; sâmbătă între orele 10:00 – 18:00).

Wizz Air Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță susține și la ediția din acest an cauzele sociale ale partenerilor Comitetul Paralimpic Român, Habitat for Humanity Romania și 100K Walk o parte din încasări fiind redirecționate spre acestea.