La douăzeci de ani fără două săptămâni, Carlos Alcaraz (19 ani, 2 ATP) impresionează constant în circuitul ATP. Tenismenul iberic a ajuns la al nouălea titlu cucerit în circuitul de elită al tenisului masculin, după ce și-a apărat trofeul cucerit la Barcelona, în 2022.

Câștigătorul turneului de la Flushing Meadows, în 2022, a reușit un punct incredibil, în meciul cu Roberto Bautista Agut, adjudecat 6-3, 7-5, reușind un passing shot din defensivă, cu spatele la terenul advers.

NO RIGHT TO WIN THAT POINT ????@carlosalcaraz #BCNOpenBS pic.twitter.com/33vKDFMO9t