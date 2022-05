Darya Klishina e stabilită în Miami și a postat pe contul său de Instagram, în urmă cu patru zile, fotografia sa de suflet. Săritoarea în lungime prezentă la trei ediții ale Jocurilor Olimpice apare în poză pe o plajă din însorita Florida cu burtica la vedere și cu un mesaj sugestiv pentru starea sa sufletească.

Darya Klishina și sensul vieții

"Sensul vieții este de a da sens vieții", a scris viitoarea mămică, după ce în urmă cu două luni, în martie, făcea marele anunț.

Exponentă a unei probe - săritura în lungime - care de multe ori le face viața un calvar atleților din cauza șocurilor de la bătaia pe prag și de la aterizare, momente care le pot afecta genunchii și coloana vertebrală sportivilor, Klishina a trecut cu bine peste accidentări.

Campioana din Rusia, capital imens de popularitate

Vicecampioana mondială din 2017 (CM din Londra) și-a păstrat sănătatea și a promis că va reveni pe culoarul de la groapa de nisip și pentru că mai are multe de demonstrat. Are 31 de ani și mai are multe de arătat în proba care a fost marcată în istorie și de româncele Anișoara Cușmir-Stanciu (actuală șefă a FRA) și de Vali Ionescu-Caciureac (actuala șefă a CS Rapid).

Dincolo de sportul în care a cunoscut celebritatea, Darya Klishina a făcut furori și în show-biz. A lansat o melodie în limba rusă, a prezentat pe podiumul de modă pentru diverși designeri și a devenit endorser pentru companii cunoscute. Înaltă de 1,81 m și cu un chip angelic, Klishina a primit propuneri nu numai pentru apariții în emisiuni TV, ci și propuneri indecente.

Darya Klishina, dezgustată de propunerea indecentă primită

În urmă cu doi ani, rusoaica născută în Tver povestea o întâmplare care i-a lăsat un gust amar și a umplut-o de nervi. În 2020, în timpul unui interviu acordat presei din Rusia, Klishina dezvăluia că i s-a propus să devină escortă! "Totul a avut loc în urmă cu șase luni", povestea în mai 2020, săritoarea în lungime stabilită în Statele Unite.

"Mi s-a propus să ofer servicii de escortă. M-a uimit acea propunere, în care am fost abordată pe o rețea de socializare", a continuat Klishina, într-un material publicat de The Sun. "Eu nu sunt o persoană nepoliticoasă, dar i-am refuzat imediat oferta. I-am spus că nu sunt interesată de astfel de propunere... Dar acea persoană care m-a abordat a devenit insistentă! Mi-a zis că-mi va oferi o mulțime de bani, aproximativ 200.000 de dolari lunar. M-am întrebat, oare chiar arăt a escortă?", a mai spus Klishina.

Campioana din Rusia are 7,05 m Personal Best la săritura în lungime, în competițiile outdoor

A trecut cu bine peste momentul ciudat, dar povestea a fost preluată repede în presa din toată lumea. Dezgustată, Klishina nu a mai revenit vreodată în interviurile pe care le-a acordat asupra episodului de tristă amintire