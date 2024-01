A venit la club acum doi ani, cu un obiectiv clar, promovarea în prima ligă, pe care echipa a reușit-o în sezonul trecut. A mai ocupat funcții administrative la FC Botoșani și Sepsi. Este un mare fan al naționalei României, pe care a însoțit-o la sute de meciuri în ultimii 40 de ani!

Mai ninge la Iași?

Nu mai ninge. Cele mai grele ierni erau la Botoșani, acum s-au mutat la Iași.

Am văzut că erau băieții înzăpeziți...

Au curățat terenul sintetic, se antrenează acum pe el.

Dar de ce nu ați mers în cantonament în străinătate?

A fost și timpul scurt... Acum am găsit o soluție, mergem la București pentru antrenamente.

Ați făcut economie...

Ei, economie... Numai nervi, s-a agitat toată lumea câteva zile. Acum vor merge la București și vor juca împotriva lui Dunav Ruse, sâmbătă, iar duminică împotriva celor de la FC U Craiova.

Fac cantonament aici?

Da, se antrenează în Ghencea de pe 12 ianuarie, iar de la București pleacă direct la Brașov pentru meciul cu Sepsi, de la Sfântu Gheorghe (n.r. - programat pe 19 ianuarie, în prima etapă din acest an).

Ce noutăți sunt?

Păi am făcut patru transferuri, mai avem un singur loc, căutăm un jucător de bandă de picior stâng.

Transferurile ieșenilor din această iarnă: Alexandru Core (Viitorul Tg. Jiu), Hamza Saghiri (Viktoria Koln), Rachid Bouhenna (liber), Todor Todoroski (Zalaegerszeg).

Străin?

Tot străin. Aș vrea români, dar, din păcate, nu sunt.

„Obiectivul e să vindem jucători”

Nu sunt sau sunt scumpi?

Sunt și scumpi, dar nici nu prea îi găsim. Acum toată lumea e în căutări. Eu m-am dus tot timpul pe piața internă, am căutat jucători tineri români. Nu prea am avut succes în vară și am fost nevoiți să luăm străini. După promovare, am adus câțiva români, Belu, Ciobanu, Itu.

Din păcate, nu s-au integrat toți și suntem nevoiți să lucrăm cu străini. Și eu, și Leo ne dorim mai mulți români. Le-am dat o șansă, dar n-am avut succes. Eu cred în continuare în români. Și la ultimul meci, cu FCSB, am avut mulți accidentați și am băgat câțiva jucători tineri. Am și un proiect personal să creștem jucători tineri și să vindem. Ăsta e obiectivul, să și vindem jucători. Dar, deocamdată, trebuie să rămânem în Liga 1, asta e cel mai important.

Părea că echipa își revine, dar ați terminat pe loc de baraj...

După prestațiile pe care le-am avut, puteam obține mai mult ca punctaj. Două victoii te duc sus, două înfrângeri te duc jos.

Obiectivul e salvarea directă, fără baraj, nu?

Da, asta dorim. Vrem o vacanță de vară liniștită, vine și Campionatul European... Eu, unul, vreau să merg la Euro.

Ce vreți să schimbați anul ăsta?

Am adus în toate compartimentele câte un jucător.

Care să fie titular?

Noi titulari vrem, dar tuturor le trebuie timp de acomodare. Nu poți să îi iei și să îi pui titulari.

Începe și repede campionatul.

Da, meciuri de pregătire puține. Nu e timp. În general, iarna e greu.

Cu Academia clubului cum stați?

Nu pot să zic că foarte bine, dar avem 6 jucători tineri în lot. Încercăm să-i integrăm ușor-ușor. La Academie, tot timpul este loc de mai bine. Singura Academie profesionistă și la un nivel bun e cea a lui Hagi. Restul...

Un club obișnuit de provincie, cum e și Poli Iași, nu-și poate face așa ceva?

Trebuie investit mult și trebuie răbdare. La noi este un caz fericit că am găsit vreo patru jucători în Academie pe care i-am promovat la prima echipă.

Vă puneți speranțe în ei? Să-i vindeți unul lui Becali?

Cu siguranță, da.

Sponsorizează echipa doar din pasiune!

Dumneavoastră mai sponsorizați echipa? Firma dumneavoastră, de fapt...

Da, da, cum să nu? Ce am declarat când am venit, m-am ținut de cuvânt. Am făcut primul contract de sponsorizare. Am reușit în doi ani ce am stabilit, promovarea. Și sper să îmi iasă ce am declarat la început de campionat, să ne consolidăm ca club și să supraviețuim în Liga 1.

Mai rar președinte să fie și sponsor...

Eu am făcut întotdeauna lucrurile din suflet, cu pasiune. În 27 de ani de fotbal, mi-au cam ieșit obiectivele pe care mi le-am propus. Poate nu sută la sută, dar pe aproape.

Sponsorizați echipa doar din pasiune? Trebuie să aveți ceva beneficii...

Iașiul avea nevoie. Era un moment mai greu și, dacă am putut să dau o mână de ajutor... Eu sunt președintele Consiliului de Administrație.

Dar ce beneficii aveți din sponsorizarea asta? Vă apare firma pe stadion? Pe tricouri?

Nu, n-am, n-am beneficii. Apare pe stadion, nu pe tricouri.

Cât dați pe an?

Ei, asta...

Am citit că 500.000 de euro...

Am ajutat în momentele grele.

Ce profil are firma dumneavoastră?

Distribuție, producție...

Are 300 de angajați la firmă!

Aveți mulți angajați?

Vreo 300 de oameni.

Păi și cum vă descurcați și cu fotbalul, și cu firma?

A fost un target al meu , de tânăr, să lucrez în fotbal. Și am acum 27 de ani de când sunt implicat în fenomen, de la nivelul de jos până la Liga 1 și cupe europene.

Și doar pasiune? N-ați câștigat nimic din fotbal?

N-am avut alte ținte. Că am fost la Botoșani, că am fost la Suceava sau la Iași, am făcut-o doar din dragoste. Cei care mă cunosc, apropiați și oameni cu care am colaborat, știu asta.

Dar vi se deschid măcar uși, porți, dacă sunteți la o echipă de fotbal?

Nu. La Iași, target-ul meu a fost să promovez echipa, am făcut multe schimbări în stadion, Primăria și Consiliul local au investit în infrastructură, cred că arată cel mai bine dintre arenele vechi. A fost un obiectiv al meu și una din condițiile mele, să arătăm mult mai bine ca imagine. Iar pe partea sportivă, după ce a retrogradat echipa, mai rămăseseră doar patru jucători. Eu am venit acum doi ani, în iarnă, și m-am organizat ca să atacăm promovarea. Eu merg la stadion, facem agenda cu băieții care lucrează acolo și apoi mă întorc la activitatea mea de la Botoșani, la firma mea. Stau doar o zi pe săptămână la Iași. Acum sunt și multe canale de comunicare, e mai ușor față de acum 20 de ani.

Deci firma e în Botoșani?

În Botoșani, Suceava...

Distribuție internă sau internațională?

|Internă.

Mai vindeți ceva în iarna asta?

Deocamdată, nimic. Acum, toată atenția e către campionat și să adunăm puncte.

Grozavu era cam nemulțumit de unii jucători, a spus că au venit doar învacanță la Iași. Ați dat afară ceva jucători?

Ciobanu a plecat la Voluntari, Tincu, Vașvari, Belu.

Ciobanu era mare speranță în fotbalul românesc la un moment dat. Ce s-a întâmplat cu el?

Așa am crezut și noi, dar nu s-a acomodat la stilul de pregătire al lui Leo. A avut și o accidentare, a pierdut ritmul la început. A fost un jucător pe care l-am dorit cu toții.

O promisiune pentru fanii Iașiului?

Fanii Iașiului trebuie să aibă încredere că putem face lucrurile la fel de bine cum le-am făcut până acum, să susțină echipa și să aibă încredere că rămânem în Liga 1.

Sală Polivalentă de 10.000 de locuri la Iași

Un stadion nou când vedem la Iași?

Documentația este la CNI. Până atunci, s-a aprobat o sală polivalentă cu 10.000 de locuri, care va fi cea mai modernă din România. Sută la sută vom avea și un stadion nou. Primăria este dispusă să cofinanțeze, să susțină proiectul.

Sala când va fi gata?

În următorii doi ani se construiește. Iașiul merită mai mult ca oraș. Altădată avea echipe bune de handbal, volei, rugby. Am început noi cu fotbalul acum, sper să vină și alte sporturi în prim-plan.

O curiozitate: de unde vine numele dumneavoastră?

Străbunicul meu a venit aici din zona Austria-Germania. Era scris nemțește, Schwaitzer, iar bunicul l-a scris românește.