„Cetățenii” au marcat pe bandă rulantă în ultimele două meciuri jucate, astfel că după ce s-au impus cu 7-0 în meciul cu RB Leipzig din Champions League, au trecut fără probleme și de Burnley. Erling Haaland a fost, și de această dată, cel care a dat tonul, marcând două goluri în prima repriză.

Atacantul norvegian a făcut hat-trick-ul în minutul 59, iar trei minute mai târziu, Julian Alvarez a mărit avantajul gazdelor. Palmer, intrat în locul lui Haaland în minutul 63, a înscris cinci minute mai târziu, iar tabela a fost închisă de același Alvarez, care a primit assist tot de la Kevin De Bruyne.

Pep Guardiola, ironic după golurile marcate de Erling Haaland

Astfel, Haaland a ajuns la opt goluri marcate în 4 zile, după ce împotriva lui Leipzig a înscris nu mai puțin de cinci goluri. După meciul cu Leipzig, Guardiola a fost acuzat că l-a schimbat pe atacant pentru a nu-i doborî recordul lui Leo Messi de goluri înscrise într-un singur meci din Champions League.

După meciul cu Burnley, Guardiola a vorbit de prestația fotbalistului său, având o remarcă ironică după ce a ales să îl schimbe din nou. Mai mult, tehnicianul catalan a amintit că el a înscris un total de 11 goluri în perioada în care a fost jucătorul Barcelonei. Totodată, antrenorul lui City a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Kevin De Bruyne, pe care l-a numit „jucător majestic”.

„Opt goluri în 4 zile. Joc 11 ani la Barcelona, înscriu 11 goluri, el a făcut asta...e incredibil. L-am schimbat după ce a marcat trei goluri ca să nu doboare recordul lui Messi din FA Cup, de aceea am făcut înlocuirea.

A fost un meci dificil, nu ne-am așteptat să joace așa, a trebuit să jucăm mai direct, să îi creăm spațiu lui Erling. Astăzi i-am avut pe Phil, pe Erling, Julian și am avut un jucător majestic, cea a jucat e incredibil, vorbesc despre Kevin (n.r. De Bruyne), în toate situațiile, după 3-0 a devenit ușor. Am spus mereu, am o relație incredibilă cu el, e un jucător fantastic. Știu nivelul lui Kevin, datoria mea e să îmi împing jucătorii cât mai sus, e acolo sus și e nevoie să îl vedem mereu în meciurile importante”, a declarat Guardiola la finalul meciului.

Ce a declarat Erling Haaland după încă un hat-trick

„Au fost câteva meciuri bune, meciuri importante, victorii importante înainte de pauza cu echipa națională, sunt fericit. Fiecare gol înseamnă mult pentru mine, fiecare gol înseamnă mult pentru o echipă și să câștigi cu 6-0, împotriva unei echipe bune a lui Burnley înseamnă ceva. Sunt fericit și următorul meci e pe Wembley.

Cred că suntem în partea aceea sezonului în care trebuie să fim cei mai buni, trebuie să facem asta tot timpul, dar acum meciurile sunt decisive, ultimele au fost finale. Nu mi-am stabilit un obiectiv de goluri sezonul acesta, sunt atacant, îmi place să marchez, obiectivul meu e să înscriu, dar nu mă focusez pe asta, ci să am cât mai multe ocazii”, a declarat Haaland.