„Băiatul o să fie un superstar”. Primul rival serios al lui Drăgușin în cursa pentru titularizarea la Tottenham

Gruparea londoneză plătește 25 de milioane de euro pentru transferul lui Radu Drăgușin, sumă la care se pot adăuga alte 5 milioane din bonusuri. Fundașul român a fost dorit cu insistență de Ange Postecoglou la echipă și a ales-o pe Spurs după ce primise oferte și de la Napoli și Bayern Munchen, ultima mult mai atractivă financiar.

Cu toate astea, Drăgușin nu are titularizarea garantată, după cum a transmis și antrenorul echipei, asta și în contextul în care fundașii centrali de bază ai lui Tottenham sunt Cristian Romero și Micky van de Ven. Postecoglou s-a confruntat însă cu mari probleme cu accidentările, astfel că a cerut întăriri.

Fotbalistul român ar mai putea avea însă o amenințare în lotul lui Tottenham, pe lângă jucătorii pe care i-a găsit deja la Spurs. Fostul fotbalist, Allan McInally, campion alături de Bayern Munchen, a vorbit despre un tânăr fundaș central de perspectivă, care poate ajunge să impresioneze, Ashley Phillips.

„Vă amintiți că în urmă cu aproape 20 de ani am vorbit despre un tânăr fundaș de bandă numit domnul Trippier, mai am unul pentru noi. Ashley Phillips, 18 ani, împrumutat de la Spurs, fundaș central, băiatul ăsta va fi un superstar”, a spus McInally într-o intervenție la Sky Sports.

