West Ham United a anunţat, joi, numirea spaniolului Julen Lopetegui în funcţia de antrenor în locul lui David Moyes, informează AFP.

Lopetegui, în vârstă de 57 de ani, fostul antrenor al echipelor Real Madrid şi Wolverhampton (2022-2023), precum şi al naţionalei Spaniei, va prelua oficial noul său post pe 1 iulie, după un an fără angajament, transmite Agerpres.

West Ham a încheiat pe locul 9 în Premier League, dar finalul de sezon a fost marcat de doar două victorii în 12 meciuri, în toate competiţiile.

Plecarea lui Moyes a fost anunţată la o zi după înfrângerea cu Chelsea (0-5), pe 5 mai.

Moyes, în vârstă de 61 de ani, se afla la cârma lui West Ham din 2019, după un prim mandat în sezonul 2017-2018. Scoţianul s-a felicitat totuşi că lasă clubul "într-o poziţie mai bună'' decât la venirea sa.

West Ham a încheiat pe locurile 6, respectiv 7 în Premier League în 2021 şi 2022, câştigând anul trecut Europa Conference League, primul său trofeu după 43 de ani.

Anterior, Moyes a mai antrenat-o pe Everton, înainte de a-i urma compatriotului său Alex Ferguson pe banca tehnică a lui Manchester United, în 2013. El le-a mai antrenat pe Real Sociedad şi pe Sunderland.

