Wayne Rooney, fostul căpitan al naţionalei de fotbal a Angliei, a descris abuzul de alcool la începutul carierei sale ca fiind o "eliberare", informează DPA.

Rooney, acum antrenor al echipei de liga a doua Birmingham City, a vorbit la un podcast lansat de fostul jucător de rugby în XIII Rob Burrow, care este atins de scleroză laterală amiotrofică, o boală neurodegenerativă.

Rooney, în vârstă de 38 de ani, a povestit cât de greu i-a fost să găsească o modalitate de a face faţă presiunii celebrităţii când era foarte tânăr.

Fostul atacant a devenit titular la prima echipă a lui Everton când avea 16 ani, un an mai târziu a debutat la naţionala Angliei, iar la 20 de ani a semnat cu Manchester United, însă a spus că pentru el celebritatea a avut un preţ.

Rooney i-a spus lui Burrow: "Când aveam puţin peste 20 de ani pentru mine eliberarea era alcoolul. Mă întorceam acasă şi petreceam câteva zile în casă fără să ies. Beam până aproape că nu mai ştiam de mine."

"Nu voiam să am oameni lângă mine, fiindcă uneori te simţi jenat. Uneori ai impresia că ai dezamăgit oamenii şi, până la urmă, nu ştiam cum să fac faţă situaţiei", a adăugat el.

