Virgil van Dijk nu a avut milă după remiza cu Manchester United

În partida de pe Old Trafford, Liverpool a deschis scorul prin Luis Diaz (23), însă United a revenit şi a întors rezultatul în repriza secundă, prin golurile lui Bruno Fernandes (50) şi Kobbie Mainoo (67). "Cormoranii" au reuşit să egaleze în finalul meciului, în urma unui penalty transformat de Mohamed Salah (84).

Echipa pregătită de Juergen Klopp a fost depăşită la golaveraj de Arsenal, care a obţinut o victorie categorică pe terenul formaţiei Brighton (3-0). La un singur punct de primele două clasate se află Manchester City, care a plecat victorioasă de la Londra, la finalul întâlnirii cu Crystal Palace (4-2).

La finalul partidei, căpitanul lui Liverpool nu s-a ferit să critice evoluția echipei din partia cu Mancheste United, mai ales că oaspeții au ratat numeroase șanse de a marca.

"În mod cert este vina noastră, din nou. Trebuia să conducem cu minim 2-0, la pauză. Am avut meciul sub control, este păcat. Se simte ca și cum am pierdut două puncte.

Am irosit numeroase șanse, s-au văzut și greșelile individuale, dar mai este timp să remediem. Am pierdut destul de multe mingii, ne-am grăbit, se simte ca o înfrângere", a declarat Virgil van Dijk, la final.

???? "It's all our own fault, again."

Liverpool captain Virgil van Dijk admits the Reds' 2-2 draw with Manchester United 'feels like a loss' ???????? pic.twitter.com/L2rVMWWWF1