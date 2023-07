Milos Kerkez, internaționalul maghiar de 19 ani care a debutat la prima reprezentativă a Ungariei în 2022, s-a transferat de la AZ Alkmaar la AFC Bournemouth, a anunțat joi dimineața clubul din Premier League.

Suma tranzacției nu a fost făcută publică, dar Daily Mail scrie că este vorba despre 18 milioane de lire sterline, adică 20,7 milioane de euro.

”AFC Bournemouth a semnat cu Milos Kerkez, tânăr fotbalist cu o cotă înaltă și foarte căutat în această perioadă, un contract pe termen lung.

El a devenit astfel a treia achiziție a verii a clubului, după Justin Kluivert de la AS Roma și Romain Faivre de la Lyon”, a anunțat Bournemouth pe site-ul oficial.

”El a fost urmărit de mai multe cluburi din Europa, dar a fost foarte dornic să ni se alăture după ce a auzit despre planurile și ambițiile noastre pentru viitor”, a explicat directorul executiv al grupării din Premier League, Neill Blake.

Tot în această lună, un alt tânăr internațional maghiar, mijlocașul ofensiv Dominik Szoboszlai (22 de ani), s-a transferat în Premier League la Liverpool, care a plătit lui RTB Leipzig clauza de 60 de milioane de lire sterline.

Welcome to #afcb, Milos ????

We're delighted to announce the permanent signing of @MilosKerkez5 from AZ Alkmaar ✍️