Un jucator din Premier League a ignorat carantina! Conducerea si-a trimis echipa in izolare, insa fotbalistul a fost surprins intr-un local din Anglia

Oficialii lui Everton si-au trimis jucatorii in carantina, dupa ce un jucator a prezentat simptome ale coronavirusului. Portarul echipei, Jordan Pickford, a ignorat decizia conducerii. Acesta a fost vazut urmarind un eveniment de box in orasul Durham.

Fotbalistul a fost surprins band bere si bucurandu-se de eveniment, fara sa para ingrijorat de virusul asiatic. Pickford a fost insotit de sotia si copilul sau.

Selfish wee prick. Jordan Pickford ignored Everton’s orders to self-isolate after a squad member showed symptoms of coronavirus, he was spotted watching a boxing event in Durham with a pint. #coronaUK pic.twitter.com/cebf4E7Fb1