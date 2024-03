Un club ar putea începe noul sezon din Premier League pe minus de puncte!

Un club aflat sub lupă este în acest moment Leicester City, liderul din liga secundă. Cotidianul The Sun scrie că echipa are șanse mari să fie depunctată, dar pedepsa ar urma să intre în vigoare sezonul viitor.

Leicester, riscă să înceapă sezonul următor pe minus

Leicester este lider în Championship, cu 81 de puncte. Ipswich se află pe poziția secundă, cu 78 de puncte. Leeds United e prima echipă aflată sub locurile care asigură promovarea directă, cu 76 de puncte.

"Vulpile" au condus clasamentul aproape tot sezonul, iar acum sunt aproape de o revenire în Premier League. Cu toate acestea, clubul ar putea începe stagiunea următoare pe minus de puncte.

Conform presei din Anglia, Leicester ar fi încălcat în două rânduri regulamentul de Fair Play Financiar. Ultimele date arată că "Vulpile" au avut pierderi de peste 105 milioane lire sterline în ultimele trei sezoane.

Cazul ar fi similar cu cel al clubului Everton, care a încasat în primă fază o depunctare de 10 puncte. După apel, Everton a rămas cu o depunctare de 6 puncte. Diferența este că Leicester și-ar putea ispăși pedeapsa în sezonul următor, nu acum.

Un alt club aflat în vizorul englezilor este Nottingham Forest. Și aici există indicii că s-ar fi cheltuit mai mulți bani decât clubul și-ar fi permis.

Ce presupune Fair Play-ul Financiar

UEFA a introdus acest regulament legat de Fair Play Financiar în anul 2010. Pe scurt, acesta le impune cluburilor europene să nu cheltuie mai mulți bani decât încasează.

Ideea este a asigura un echilibru financiar pentru cluburi și de a descuraja patronii extrem de bogați să pompeze bani fără limită.

Au existat cazuri în care cluburi uriașe au încălcat prevederile, dar au scăpat. De exemplu, Manchester City a fost exclusă pentru două sezoane din cupele europene, în 2020, din cauza încălcării regulamentului. City a făcut apel la TAS, iar pedeapsa a fost redusă semnificativ. Mai mult decât atât, Manchester City a avut în continuare drept de joc în UEFA Champions League.