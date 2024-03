"Trebuie să ne relaxăm". Reacția neașteptată a lui Pep Guardiola, după remiza dintre City și Arsenal

Remiza o avantajează pe Liverpool, care a urcat pe primul loc, după ce a învins la limită pe teren propriu, cu scorul de 2-1, pe Brighton.

Liverpool a acumulat 67 de puncte , fiind urmată Arsenal (65 puncte), în timp ce Manchester City ocupă poziţia a treia, cu 64 de puncte.

Miercuri, Manchester City va juca cu Aston Villa (locul 4, cu 59 de puncte), în timp ce Arsenal va juca pe teren propriu cu Luton Town, ocupanta primului loc retrogradabil. Liverpool o va avea adversară pe "laterna roşie", Sheffield United.

Imediat după meci, tehnicianul iberic a explicat că partida a fost una dificilă, deoarece au întâlnit un adversar agresiv.

"A fost un meci greu. A fost un joc destul de asemănător cu ultimele partide ale noastre. Luăm acest punct și trecem la următorul meci.

Ei fac un pressing foarte bun. Sunt maeștri în acest sens. Au jucători cu multă calitate în apărare, care se apără perfect, compact, în blocaj jos. Am încercat.

Sunt o mulțime de jocuri. Se întâmplă uneori. Nu am vorbit încă cu medicii, dar dacă a decis să iasă de pe gazon (n.r. Nathan Ake), s-a întâmplat ceva. Acum trebuie doar să ne relaxăm, să ne recuperăm și miercuri vom reveni", a spus Pep Guardiola.

Pep Guardiola on the solution to dealing with an opposition playing with a low block:

"Kill someone..." ????

???? https://t.co/ZFmPEX8dTj pic.twitter.com/9VvgxzMpH1