Transfer surprinzator pregatit de Mourinho! Ce jucator de 60 de milioane de euro vrea Manchester United

In doar un sezon, cota i s-a dublat!

Manchester United vrea sa-l transfere in aceasta vara pe Marko Arnautovic de la West Ham, anunta Sky Sports. Acesta a fost transferat in urma cu un an de clubul londonez de la Stoke City cu 24 de milioane de lire, insa United ar trebuie sa plateasca acum mai mult bine de 50 de milioane de lire pentru atacantul austriac.

Mourinho il stie pe Arnautovic inca din 2009 cand l-a adus sub forma de imprumut de la Twente, insa Arnautovic nu a reusit sa convinga si a jucat doar 3 partide, pentru ca apoi sa mearga la Werder Bremen. A jucat in Bundesliga timp de 3 ani inainte sa fie cumparat de Stoke.

Pe langa Arnautovic, Man United negociaza cu FC Porto pentru transferul fundasului dreapta, Diogo Dalot. De asemenea, Fred de la Sahtior este o tinta pentru Mourinho.