Surpriză! Starul de la Chelsea de care Lampard s-a debarasat: „Am nevoie de altcineva”

Todd Boehly, patronul londonezilor, l-a „instalat” pe Frank Lampard interimar până la finalul sezonului actual, după ce Graham Potter a fost demis în urma rezultatelor dezavantajoase de pe banca tehnică a lui Chelsea.

În perioada de mercato de iarnă, Chelsea l-a adus sub formă de împrumut pe starul de la Atletico Madrid, Joao Felix, care valorează în acest moment 50 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.

Frank Lampard a vorbit despre jucătorul lusitan și a evidențiat faptul că are un talent enorm, dar nu-l vede în jocul pe care vrea să-l practice la echipa la care a făcut senzație din timpul carierei sale fotbalistice.

„Are un talent enorm. Chiar am nevoie să găsesc o structură limpede. El nu e definit dacă-l întrebi unde vrea să joace. Poate nu e un număr nouă. Eu am nevoie de un nouar în felul în care abordez situația. Oricare ar fi viitorul său, chiar nu știu”, a spus Frank Lampard, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.

João Félix, benched. Lampard: “He has a huge talent. I really need to find a clear structure. He's not definite if you ask him where he wants to play” ???? #CFC

“Maybe he's not a 9, I need a 9 for the way I want to play. Whatever his future is, I don't know that”, told Sky Sports. pic.twitter.com/RxxHq80kQe