Superstarul "excentric" din fotbal! Nu are masini scumpe, dar a inaugurat astazi un spital pentru satul lui natal

Nu a uitat de unde a plecat si, dupa o scoala, le-a facut un nou cadou consatenilor sai

Sadio Mane e cunoscut pentru modestia lui. Desi este unul dintre cei mai bine platiti jucatori ai lui Liverpool, cu un castig de peste 10 milioane de euro anual, senegalezul are alte prioritati in viata decat clasicele masini si case scumpe. De altfel, senegalezul a si spus intr-un interviu: "De ce as vrea zece Ferrari, douazeci de ceasuri de diamant sau doua avioane? Ce vor face aceste obiecte pentru mine si pentru lume? "

Astazi (20 iunie) Mane a inaugurat oficial un spital pe care l-a construit in satul sau natal din Senegal, Bambali, care l-a costat mai bine de jumatate de milion de euro. Nu e prima sa investitie aici, superstarul lui Liverpool a mai construit si o scoala.