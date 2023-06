Starul din Premier League, prezentat oficial la echipa pe care o detesta: "Sper să fie distruși!"

Pentru transferul decarului de la Leicester, Tottenham a plătit aproximativ 45 de milioane de euro. Maddison devine a doua achiziție a verii de la Spurs, după portarul italian Guglielmo Vicario, cumpărat de la Empoli pentru 20 de milioane de euro.

În ziua transferul lui la Tottenham, Maddison a șters câteva postări pe care le făcuse pe Twitter în urmă cu 10-11 ani, când era junior la echipa Coventry City. Actualul internațional englez era mai degrabă fan al marei rivale Arsenal și un aprig contestatar al lui Gareth Bale, starul de la acea vreme a lui Spurs.

"Îl urăsc cu pasiune pe Gareth Bale. Calmează-te, maimuțo, Wilshere este de 10 ori mai bun decât tine", scria Maddison pe Twitter, în noiembrie 2012.

"Sper că Luis Suarez o va distruge pe Tottenham azi. Nu îmi place Spurs, mai ales maimuța aia despre care toată lumea vorbește", este un alt mesaj postat de Maddison, în martie 2013, înaintea unui meci Liverpool - Tottenham.

Maddison a șters mesaje respective. Cele mai vechi postări care apar acum pe contul său de Twitter datează din decembrie 2019, scrie Daily Mail.

Crescut la Coventry, Maddison a mai fost împrumutat la Norwich și Aberdeen, iar în 2018 a fot vândut la Leicester, pentru 25 de milioane de euro. Mijlocașul ofensiv a strâns 203 meciuri la formația din Premier League, a marcat 55 de goluri și a oferit 41 de pase decisive.

În sezonul trecut, încheiat cu retrogradarea lui Leicester, Maddison a înscris 10 goluri și a oferit 9 assist-uri în 32 de apariții.

It just looks right ???? pic.twitter.com/4pg9PpKKuN