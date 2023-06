James Maddison și-a găsit echipă! Pleacă de la Leicester pentru 45 de milioane de euro

Unul dintre cei mai buni jucători ai fostei campioane a Angliei nu va continua în Championship cu gruparea de pe King Power Stadium și s-a înțeles deja cu noua sa echipă.

Tottenham le-a luat fața rivalelor și a bătut palma cu Maddison pentru un contract valabil până în 2028. De pe urma acestui transfer, Leicester va încasa și o sumă importantă, de 45 de milioane de euro, scrie jurnalistul Nicolo Schira.

Contractul decarului cu Leicester ar fi expirat în vara anului viitor, astfel că aceasta ar fi fost ultima șansă pentru ”vulpi” de a obține o sumă de bani de pe urma jucătorului.

???? Done Deal and confirmed! James #Maddison to #Tottenham from #Leicester for €45M. Contract until 2028. #transfers #THFC #LCFC https://t.co/lIWQUrWHYw