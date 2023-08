Se stabilește un nou record în Premier League! Suma incredibilă pe care Chelsea o plătește pentru Moises Caicedo

În ultimele zile, Moises Caicedo (21 de ani), mijlocașul ecuadorian al lui Brighton & Hove Albion, a fost pe prima pagină a ziarelor din Anglia. Chelsea și Liverpool s-au întrecut în oferte pentru serviciile sale, iar câștig de cauză se pare că vor avea londonezii.

Jucătorul a refuzat oferta de 127 milioane de euro de la Liverpool, acceptând propunerea venită de la Chelsea, de 133 milioane de euro.

Jurnalistul Fabrizio Romano a dezvăluit că cele două părți au ajuns la o înțelegere, urmând ca mijlocașul să efectueze vizita medicală, apoi să semneze contractul.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee ???????????????? #CFC

£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.

Medical tests, booked.

Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK